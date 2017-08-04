Что нового в домашней технике появилось в июле

Июль порадовал началом в средней полосе настоящего лета и появлением нескольких интересных новинок бытовой техники: самая большая стирально-сушильная машина, самая мощная мясорубка, а также цветные плиты и черные чайники, которые якобы не протекают. Рассказываем, что в них хорошего и полезного, а что — «рекламный пшик»?

Стиральная машина LG с двумя барабанами, сушкой, паром и возможностью управления со смартфона

Цена: 160 000 рублей

В стиральной машине LG TWINWash можно одновременно стирать много, очень много белья. Основное отделение рассчитано на загрузку до 17 кг, маленькое (выдвигающийся снизу небольшой барабан) на 3,5 кг. Здесь можно отдельно постирать цветные, шерстяные или шелковые вещи, детское белье или спортивную одежду или использовать мини-загрузку просто тогда, когда не набралось на большую.

Дверца основного барабана (как и сам барабан) расположены выше, чем в моделях стандартных размеров: загружать и вынимать белье можно не наклоняясь.



LG TWINWash (TW7000DS)

Технология стирки паром TrueSteam позволяет освежить вещи за 20 минут, а в более интенсивных режимах делает обычную стирку эффективнее и препятствует образованию складок. Во время пососкания на вещи под высоким давлением распыляются мельчайшие частицы воды, выбивая из тканей остатки моющих средств.

К стиральной машине можно подключиться по Wi-Fi со смартфона и отслеживать ход стирки, контролировать потребление электроэнергии, добавлять новые программы стирки.

Минусы

Габариты машины — очень внушительные, она почти с человеческий рост высотой. Цена велика, но прибор фактически заменяет три машины: две стиральные и одну сушильную. Модель можно рассматривать как домашнюю прачечную, предназначенную для большой квартиры или коттеджа.

Чайник с двойными стенками и регулировкой температуры и тостер с функцией памяти Bosh

Цена: 9900 и 7900 рублей

У чайника Bosch TWK7203 — двойные стенки из нержавеющей стали (тепло сохраняется, а внешний «слой» остаётся тёплым, не обожжёшься), семь настроек температуры (от 70 до 100 градусов) и функцией поддержания тепла в течение 30 минут.

К нему в пару Bosh сделала тостер с автоматическим центрированием тостов, функцией предварительного размораживания и подставкой для подогрева булочек и круассанов. Тостер даже может запоминать любимые параметры и сохранять индивидуальные настройки для каждого члена семьи.

Минусы

У чайника нет низкотемпературного режима на 40 градусов, идеального для приготовления детских смесей. Рекомендуемые производителем цены, на наш взгляд, завышены.



Bosch TAT7203



Bosch TWK7203

Цветные стеклокерамические плиты Hansa

Цена: 27 000 рублей

Компания Hansa привезла в Россию цветные плиты шириной 50 см и предлагает присмотреться к ним тем, кому надоели классические белые и стальные модели — тут есть целых пять вариантов: красный, розовый, черный, коричневый и ярко-зеленый.

Ничем особенным с точки зрения технологий новинки не отличаются: стандартные зоны нагрева варочной поверхности (две большие и две маленькие, быстрый разогрев), индиктор остаточного тепла, регулировка температуры. Таймера нет, расширяющейся зоны нагрева — тоже. Духовки здесь чуть более продвинутые: есть и гриль, и конвекция, и восемь температурных режимов, и функция размораживания, и легко съемная дверца с вынимающимся для мытья стеклом.

Минусы

Только один размер: ширина 50 см. Нет крышки варочного стола. В духовке нет фирменного глубокого противня Hansa ProCook с сотовой структурой дна и телескопических направляющих.



Hansa FCCG58088: цвета лайма



Hansa FCCP58088: розовая



Hansa FCCM58088 матового черного цвета



Холодильник Candy с двумя контурами охлаждения и системойTotal No Frost

Цена: 30 000 рублей

Холодильная и морозильная камера обновленой модели Candy Krio Suite работают и управляются отдельно, для удобства пользователя на двери холоильника расположен сенсорный экран. Внутреннее пространство холодильника увеличено, холодильная камера оборудована двойной боковой равномерно освещающей светодиодной подсветкой.

Система Total No Frost обеспечивает автоматическое оттаивание обеих камер, а охлаждающая колонна внутри холодильной камеры равномерно распределяет воздушные потоки вдоль стенок. Испаритель находится не снаружи на задней стенке холодильника, а внутри: это экономит место и не затрудняет уборку.

Есть зона свежести с температурой от 0 до +3 градусов — в ней хорошо хранить свежее мясо, рыбу, сыр, масло, овощи и фрукты. Функция Smart Cool нужна для того, чтобы быстро охладить напитки: через 30 минут холодильник оповестит об их готовности звуковым сигналом.

Минусы

Холодильник доступен только в белом цвете и одном размере: 185х60х60 см.



Candy Krio Suite CKBN6180IWRU

Самые мощные мясорубки Panasonic

Цена: 25 000 и 27 000 рублей

Panasonic сделала самые мощные мясорубки на рынке: 3500 Вт у модели MK-ZJ3500 и 2900 Вт у MK-ZJ2700. Кроме этого новинки, как заявлено, имеют высокую производительность: до 3,5 переработанного фарша в минуту у «старшей» модели.

Фарш готовится на одной из двух скоростей, а также есть функция реверса — обратного хода, чтобы упростить очистку или достать застрявшее. Хотя вряд ли что-то застрянет: производитель обещает, что мясорубки перерабатают мясо любого качества, причём справятся даже с замороженными кусками.

Нож с загнутыми краями изготовлен по из японской нержавеющей стали, он плотно прилегает к решетке, чтобы мясо не мялось. У модели MK-ZJ3500 есть световая индикация режимов. У мясорубок пластиковые корпуса и полностью металлическая «начинка».

В комплект входят три решетки с отверстиями разных диаметров: 2,4 мм, 3,9 мм и 8,3 мм, а также насадки для приготовления кеббе, сосисок и колбасок.

Минусы

Уровень шума – до 72 дБ, это приемлемо для такого мощного устройства, но производителем подается как «низкий уровень шума». Ну как низкий – как у пылесоса.



Panasonic MK-ZJ3500