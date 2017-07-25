Современная техника для кухни в стиле ретро: какие приборы понадобятся

У бытовой техники в винтажном стиле в большинстве случаев красивая форма заменяет современное внутреннее содержание. В ретро-фасад сложно органично вписать LCD дисплей или сенсорную панель управления: латунные ручки и красивые циферблаты не терпят такого соседства. Функциональность тоже не всегда на высоте – в духовках чаще всего просто добавят конвекцию, а холодильниках – No Frost. Но есть техника в стиле ретро, которая не уступает самым современным моделям именно в «начинке».

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Холодильники с интеллектуальной системой «слежения» за пользователем

Модели: линейка Gorenje Retro

Серия холодильников в стиле 50-х, причем намного более доступных, чем выполненные в этой эстетике модели Smeg. У словенского производителя много интересных «фишек». Во-первых, эти холодильники следят за вами: интеллектуальная система AdaptTech поддерживает оптимальную температуру в камерах, отслеживая и анализируя, как и когда пользователи открывают дверцу. То есть, если у вас «ночной дожор», то все будет свеженькое и не пострадает из-за частого открывания холодильника: система загодя понижает температуру на 1–2 градуса.

Кроме того, в моделях Gorenje Retro есть ионизация, совмещенная с внутренней вентиляцией, No Frost и функция быстрого замораживания в морозильном отделении, зона свежести (ящик FreshZone), а также механизм, позволяющий поднимать и опускать полки.

А ещё производитель отошел от однокамерных холодильников с крошечной ретро-морозилкой (хотя такие модели тоже есть), и выпускает полноразмерные модели с нижней отдельной большой морозильной камерой.



Холодильник Gorenje Retro с нижней большой морозилкой



Холодильник Gorenje Retro однокамерный с внутренней маленткой морозилкой

Стиральные машины с электронным управлением и дисплеем

Модели: Smeg LBB14AZ, LBB14CR-2, LBB14RO серии «Стиль 50-х годов»

Стиральная машины в стиле ретро — это вообще огромная редкость. А у итальянского производителя они не только есть, они еще и очень современные. Машины могут как встраиваться, так и стоять отдельно. Люк прикрыт внешней дверцей в стиле 50-х, с внутренней стороны на ней две полочки для моющих средств и мелочей. Отжим регулируется: от 600 до 1400 оборотов в минуту, бак сделан из полипропилена, барабан — из нержавеющей стали, полная защита от протечек «аквастоп».

Максимальная загрузка у этой модели — 7 кг, есть 15 программ стирки, включая ночную, для спортивной одежды, для джинсов и короткую — за 15 минут. На скрытом за дверцей дисплее отображается время до конца программы, отсрочка включения, рекомендуемая загрузка, текущий этап в программе.

Smeg — опытный игров в ретро-дизайне, и, кроме знаменитых холодильников и кухонной «встройки», у них есть интересная малая техника в стиле 50-х — даже шнековая соковыжималка. А вот инверторные стиральные машины компания сделала современными по дизайну — жаль, таких ведь полно.

Чайник с термометром и функцией быстрого кипячения

Модель: Russell Hobbs Retro Vintage

Модель представлена в двух цветах – красном и кремовом, и в ней вместо регулировки температуры нагрева есть винтажный термометр: можно просто следить за повышением температуры и выключить чайник, когда это нужно. Да, нет полной автоматики, когда задал температуру и ушел, зато можно нагреть воду для детского питания или для разведения дрожжей, а низкотемпературные режимы есть далеко не во всех моделях.

Кроме того, у чайника есть зоны быстрого кипячения на одну, две или три чашки для ускорения приготовления и экономии энергии: чашка воды (235 мл) кипятится за 55 секунд.

Чайники в ретро-стиле с регулировкой температуры есть в ассортименте Smeg и KitchenAid, а красивейшие «винтажные» модели De´Longhi и Ariete не могут этим порадовать.



Чайник Russell Hobbs Retro Vintage

Мультиварка с функцией перемешивания

Модель: KitchenAid 5KMC4244EER

Часто ли вам вообще встречались мультиварки с функцией перемешивания? Ну, вот чтобы варить варенье или еще что-то, требующее помешивания? А часто ли попадались мультиварки в ретро-исполнении? А здесь и то, и другое. Стоит удовольствие дорого — почти 40 тысяч рублей, но можно купить и мультиварку без «мешалки» с тремя скоростями — это около 24 тысяч рублей.

В самой мультиварке, кроме «пузатого» ретро-дизайна, нет каких-то супер-инноваций — ни удаленного управления, ни индукционного нагрева. Зато у неё есть функция Even-heat: точная регулировка заданной температуры от 40 до 230 градусов, а это важно для многих блюд, но больше всего — для низкотемпературного приготовления продуктов в вакууме — су вид.

Кроме того, оптимальная температура для приготовления блюда может быть определена автоматически. В мультиварке 12 автоматических программ, чаша с керамическим покрытием и металлическая перфорированная вставка для жарения во фритюре (самая высокая температура это позволяет, а вставка может опускаться) и приготовления на пару.



Мультиварка KitchenAid 5KMC4244EER

Духовые шкафы с паром и индукционные варочные панели

Модели: Electroluх OPEB2650C, OPEB2650V, OPEB2650R, OPEB2650B (шкафы); Electroluх IPE644RBC и IPE644RCC (панели)

Отличаются модели духовых шкафов только внешне — цветом корпуса и отделкой (хром или латунь). У всех них увеличенный вентилятор для более объемной конвекции, равномерного пропекания и предотвращения перемешивания запахов, большие противни и съемная дверца с вынимающимся стеклом. Помимо традиционных режимов нагрева и конвекции, можно готовить в режиме «Горячий пар» или комбинировать пар и конфекцию: это обеспечивает лучший подъем теста, сочность продуктов внутри и корочку сверху. Кроме того, возможна очистка духовки паром.



Духовка OPEB2650C

Преимущества индукционного нагрева — скорость, экономичность, безопасность, а после использования поверхности — легкий уход, так как загрязнения не пригорают. Есть функции «бустер» (усиление мощности одной конфорки за счет другой), Stop+Go (пауза в приготовлении одним нажатием кнопки и возобновление работы с сохранением настроек), таймер, автоотключение, функция остаточного тепла. Сенсорная панель не портит ретро-стиль и очень удобна.

Классические вытяжки с электронным управлением и дисплеем

Модели: Krona ADELIA CPB 900 и GRETTA CPB

Первая модель рассчитана на кухни до 12 м², вторая — до 20 м². У обеих есть три уровня производительности и электронное управление, замаскированное под золотистый цвет корпуса, но удобно расположенное. Вытяжки могут работать в режиме рециркуляции, а могут — с выдуванием воздуха в вентиляцию. В комплекте есть антивозвратный клапан, препятствующий проникновению в помещение запахов из вентиляционной шахты. Есть плавно загорающаяся галогеновая подсветка — современный акцент в ретро-облике.



Вытяжка ADELIA CPB 900