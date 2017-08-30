Техника для мамы первоклассника: 5 приборов, без которых не обойтись

Можно горько пошутить, что без денежного печатного станка, потому что поборы на родительских собраниях растут из года в год, учебные пособия надо покупать, репетиторам платить. Но совершенно точно в арсенале мамы (или папы, если он занимается школьными делами ребенка) должна быть определенная техника, которая здорово облегчит жизнь.

Вертикальный отпариватель с плечиками

Сами можете ходить в каком угодно мятом «кэжуале», но от ребенка в школе чаше всего потребуют отглаженной формы и за мятое отругают. Кроме того, при сборах в школу нередки «аварии»: испачкал, порвал, не нашел нужную вещь, и нужно срочно (это ключевое слово для родителей школьников) привести в порядок новую рубашку, блузку, юбку. С отпаривателем все просто: не надо раскладывать гладильную доску, не надо «прицеливаться» при глажении, не надо лумать о настройке температуры и бояться в спешке испортить ткань. Вещи можно привести в порядок на вешалке и буквально за пару минут.



Отпариватель с плечиками: не надо гладить

Дорожный фен

Положите маленький фен ребенку в портфель, когда у него физкультура (особенно с лыжами) или бассейн. Если вы его встречаете после таких занятий, фен должен быть у вас. Высушенная голова – залог того, что малыш не заболеет. Да, знаем, что портфель и так тяжелый, но есть модели фенов, которые весят всего 300 граммов. Важно: ручка должна быть складной, а мощность – не меньше 1400 Вт, иначе фен будет сушить очень долго.



Дорожный фен: может и должен быть мощным

Самая простая электрическая швейная машина

Даже если вы никогда не шили, она пригодится. Да, можно пользоваться услугами ателье – подшить, ушить, зашить разорванное по шву, соорудить праздничный костюм, подшить шторы для кабинета… Но беда в том, что ребенок вспоминает о необходимости сделать все это («Петров меня толкнул – и вот, пиджак порвал», «Мам, я забыла, мне дали вот эту штору подшить. Завтра надо принести!») вспоминает вечером, когда ателье уже закрыты. Нравится вам это или нет – таких ситуаций будет масса, и можно научить детку постарше пользоваться швейной машиной самостоятельно.

Посудомоечная машина

Мытье посуды – это, конечно, трудовое воспитание. И иногда даже помогает думать и сосредоточиться. Но детям очень много задают, и родителям придется – особенно на первых порах – помогать, и если можно не тратить их и ваше время на посуду – лучше не тратить, и если у вас еще нет посудомоечной машины – самое время ее выбрать. Если даже совсем нет места, выручит настольная модель на 4-6 комплектов посуды.



Для настольной модели можно найти место

Массажер

Не антицеллюлитный, а настоящий. Минимум – для шеи и спины, а еще лучше – для всего тела. Это может быть массажный мат, массажная накидка на кресло, массажная подушка. Оптимально, если массажер имеет функции «шиатсу» (имитация техники глубокого японского ручного массажа), и инфракрасного прогревания: оно улучшает кровообращение и снимает напряжение мышц. Релаксировать обязательно нужно, а времени будет меньше. Лучшие массажеры производят германские компании: Medisana, Breuer, Casada и др.



Массажная накидка на сиденье Casada Quattromed 3