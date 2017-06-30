Вакууматор: нужен он вам или нет?

Веяние последних пяти-шести лет — домашнее вакуумирование продуктов, и приборы для этого появились соответствующие: вакуумные упаковщики, или вакууматоры — настольные и встраиваемые, бытовые и профессиональные. Что это — дань моде за ЗОЖ или действительно полезная техника? Мы нашли шесть причин вакуумировать продукты, а вы отнеситесь к ним как к тесту: если больше половины причин для вас актуальны, то вам нужен вакууматор.

Чтобы продлить срок хранения

Тут речь пойдёт о реальном среднем времени хранения охлажденного мяса, рыбы, овощей, сыра, а также зелени, грибов, кофейных зерен. Удаление из упаковки воздуха «перекрывает кислород» бактериям. Не стоит верить на слово производителям и продавцам, которые уверяют, что вакуумирование продлевает срок хранения продукта «в восемь раз». Всё зависит от вида продукта (мясо, рыба будут храниться не сутки, а 4–5 дней, а, например, вакуумированные зерна кофе – месяцами), от свежести продукта, которая бывает «первая, она же и последняя»: вакуумирование не спасет продукт «с душком» или плесенью.

Частый вопрос: можно ли хранить завакуумированные продукты не в холодильнике? На самом деле, откачка воздуха влияет на срок, но не на саму возможность: Если продукт и так нельзя хранить «в тепле», то и вакуумирование этого не изменит.



Сохраняются свежесть и аромат

Чтобы распределить всё по порциям и сделать домашние полуфабрикаты

Вакуумирование — удобный способ не только хранения, но и распределения продуктов по порциям и наборам для приготовления разных блюд. Например, после закупки можно потратить некоторое время в выходной день, чтобы нарезать овощи для супа, овощного рагу, салата, начинки или гарнира, подготовить стейки для запекания, распределить все по вакуумным пакетам и не тратить время на подготовку продуктов перед их приготовлением.

Пришли с работы — открыли вакуумную упаковку, бросили в кастрюлю (на противень, в пароварку, в мультиварку), включили и через некоторое время получили готовое блюдо. Так можно планировать меню на неделю, что очень удобно и рекомендуется особенно тем, кто хочет привыкнуть к здоровому регулярному питанию.



Сет для рагу или салата

Чтобы сохранять ароматические вещества

Аромат — причина, по которой многие вакуумируют кофе, чай, специи. Это удобно, если вы покупаете кофе или чай выгодными большими упаковками: нельзя хранить килограмм чая в большом пакете, который постоянно открывается-закрывается, удобнее разложить его по пакетикам граммов по сто.

Чтобы правильно замораживать

Вакуумируют не только то, что хранится в холодильной камере, но и то, что предназначено для замораживания. Дело в том, что вакуумная упаковка помогает продуктам избежать так называемых «ожогов» поверхностей продуктов при перемораживании, и правильно пройти стадию кристаллизации — без потери соков, когда образующиеся в продуктах кристаллы льда при температуре –2–4 градуса нарушают структуру. Продукты, хранящиеся в морозильной камере в вакуумных упаковках, при размораживании сохраняют структуру и цвет.



Вакуумирование перез замораживанием спасает продукты от перемораживания, слипания, потери структцры и цвета

Чтобы брать с собой еду

Вакуумная упаковка в контейнере удобна, если вы берете еду с собой на работу, на прогулку или для ребенка. Не всякая еда сохранит свежесть и безопасность за полдня в тепле. В жару бактерии в продуктах размножаются очень быстро, а отсутсвие воздуха этому препятствует.



А супчик я возьму с собой!

Чтобы быстро замариновать мясо

Есть еще одна причина: вакууматор может заменить маринатор. Кладете мясо, специи и маринад в вакуумный пакет, откачиваете воздух и запаиваете — мясо промаринуется за минуты.

Чтобы приобщиться к высокой кухне

Вакууматор необходим поклонникам высокой кухни и любителям техники приготовления су вид — длительной варки при низких температурах завакуумированных продуктов. Эта техника пришла из ресторанной кухни и с появлением вакууматоров завоевывает все больше поклонников среди поваров-любителей. Блюда, приготовленные по этой технологии, отличаются изысканным вкусом, нежностью, и, что важно, их можно совершенно не солить, даже мясо, и оно будет вкусным.



Опускаем такой пакет в мультиварку или су вид и варим при температуре 55-65 градусов 5-6 часов, получаем ресторанное блюдо

Кстати, вакуумируют не только продукты, но и документы и разные вещи, которые важно сохранить наилучшим образом. Но это «побочный эффект», только для этого вакууматор не покупают.

Вам не нужен вакууматор, если

Есть две веских причины не покупать вакууматор:

вы не готовы платить за расходные материалы — специальные пакеты, рулоны, контейнеры. Обычные пакеты и пленка не подходят, поскольку материал должен иметь особую структуру, иначе спайка не будет держаться. Вакууматор — один из приборов, которые требуют постоянных расходов.

вы не делаете никаких запасов, живете одним днем, не хотите ничего структурировать, мало готовите и редко едите дома



Пленка и пакеты: точно понадобятся