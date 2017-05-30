Моноблок Dell Inspiron 27 7000 справится с виртуальной реальностью

На выставке Computex 2017, которая проходит с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания Dell представила моноблок Inspiron 27 7000, достаточно мощный чтобы справляться с контентом виртуальной реальности и поддерживать шлемы Oculus Rift и HTC Vive.





Dell Inspiron 27 7000 оснащается 27-дюймовым IPS-дисплеем с тонкими рамками и разрешением до 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и процессорами AMD Ryzen. Базовая конфигурация базируется на AMD Radeon RX560 и 4 ГБ оперативной памяти, но для VR больше подойдут опции с RX580. Также поддерживаются опции с двумя SSD, есть биометрическое распознавание Windows Hello и порт USB Type-C 3.1.





Продажи Dell Inspiron 27 7000 должны стартовать уже сегодня в Китае по цене от 999,99 доллара США, международный релиз запланирован на ближайшие недели.