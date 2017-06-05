Apple анонсировала самый мощный iMac Pro

На конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдет в Сан-Хосе с 5 по 9 июня, компания Apple анонсировала компьютер "все-в-одном" iMac Pro, о котором ходило столько слухов. Он позиционируется как самый мощный среди всех Mac. Как можно легко догадаться, iMac Pro представляет собой ПК профессионального уровня и ориентирован на дизайнеров и других специалистов, которым нужно решать самые ресурсоемкие задачи.





iMac Pro оснащается 27-дюймовым дисплеям Retina 5K с поддержкой до 1 миллиарда цветов. В его основу легли процессоры Intel Xeon, имеющие до 18 вычислительных ядер, и графическая система AMD Radeon Pro Vega с 16 ГБ встроенной памяти HBM2, выдающей до 22 терафлопс мощности при обработке чисел половинной точности и 11 терафлопс при обработке чисел одинарной точности.





iMac Pro поддерживает SSD-емкостью до 4 ТБ и до 128 ГБ памяти ECC. К четырем портам Thunderbolt 3 можно подключить до двух RAID-массивов и двух мониторов 5K одновременно. Впервые в истории Mac новый iMac Pro оснащается портом Ethernet 10 Гбит/с, через который можно передавать данные до 10 раз быстрее.





Поставки iMac Pro в сером цветовом исполнении запланирован на декабрь 2017 года. Цена стартует от $4999.