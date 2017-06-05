Apple представила iMac на Kaby Lake

На конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдет в Сан-Хосе с 5 по 9 июня, компания Apple представила обновленную линейку компьютеров класса "все-в-одном" iMac.


Новые iMac перешли на свежие процессоры Intel Core седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), а также получили дисплей, который позиционируется Apple как "лучший экран для Mac в истории", яркость стала выше на 43% и достигает 500 кд/м2, есть поддержка 1 миллиарда цветов. 21,5-дюймовая модель комплектуется до 32 ГБ оперативной памяти, 27-дюймовый экран — до 64 ГБ, в два раза больше по сравнению с прошлым поколением.


Графика также улучшилась — от интегрированной Intel Iris Plus 640 в младшей модели, AMD Radeon Pro 555 и 560 для 4K 21,5-дюймовой модели, Radeon Pro 570, 575 и 580 для 27-дюймовой.


Также iMac получили два порта Thunderbolt 3/USB Type-C. Стартовая цена на iMac стартует от $1099 за базовую 21,5-дюймовую модель, $1499 за 4K 21,5-дюймовую и $1799 5K 27-дюймовую.  С сегодняшнего дня они доступны для предзаказа, продажи начнутся с 7 июня. 

Источник
Apple
Теги
Apple моноблок IMAC WWDC 2017

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