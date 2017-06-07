Объявлена российская цена компьютера-рюкзака HP Omen X

Компания HP раскрыла подробности выпуска в России HP Omen X Compact Desktop, компактного десктопа, который может использоваться со специальным аксессуаром-рюкзаком для работы с контентом виртуальной реальности.


В США HP Omen X Compact Desktop станет доступен в с июля по цене от $2499, при этом рюкзак предлагается отдельно по цене $599,99. В России компактный HP Omen X вместе с рюкзаком обойдется по цене от 229 000 рублей. Старт продаж запланирован на август.

Подключив к такому ПК-рюкзаку шлем виртуальной реальности вроде Oculus Rift и HTC Vive, можно будет играть, не спотыкаясь о провода. В комплект рюкзачного аксессуара включены четыре аккумулятора на 73 Вт и зарядная станция. Пара таких батарей может использоваться для питания ПК с возможностью горячей замены. То есть, при разрядке одной пары батарей не придется прерываться, а просто заменить ее на заряженную пару. Одной пары батарей хватит на час игры.

HP Omen X Compact Desktop оснащается процессорами вплоть до Intel Core i7 с возможностью разгона, разогнанной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1080, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, 1 ТБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe. Поддерживаются Wi-Fi, Bluetooth, есть пять портов USB Type-A, один USB Type-C port, DisplayPort и HDMI. Док-станция добавляет порт Thunderbolt, mini DisplayPort и HDMI и дополнительные USB.

Источник
HP
Теги
Россия пк HP рюкзак HP Omen X HP Omen X Compact Desktop

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