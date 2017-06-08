Разборка 21,5-дюймового iMac показала наращиваемую память и модульный CPU

Умельцы известного ресурса iFixit разобрали на потеху публике новую модель 21,5-дюймового iMac с 4K-дисплеем. Эта версия была анонсирована на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая проходит в Сан-Хосе с 5 по 9 июня, и сейчас является самым компактным моноблоком Apple.





Как с удивлением заметили при разборке специалисты, и память, и процессор, у моноблока съемные и не припаяны к материнской плате. Открытие было сделано на средней комплектации за $1299 с четырехъядерным Intel Core i5 на 3 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 2400 МГц, видеокартой AMD Radeon Pro 555 с 2 ГБ видеопамяти и винчестером на 1 ТБ со скоростью 5400 об/мин.

Срезав клей, прикрепляющих 4K-дисплеей к корпусу и сняв блок питания, винчестер и вентилятор, в iFixit обнаружили, что модули памяти не припаяны, как у прошлых моделей, а установлены в два съемных слота SO-DIMM. Также, после снятия радиатора и гарантийных стикеров на задней стороне материнской платы, оказалось, что процессор Intel SR32W Core i5-7400 Kaby Lake установлен в стандартный сокет LGA 1151.

Эти особенности делают возможным апгрейд системы пользователями-энтузиастами. Как подчеркивают специалисты iFixit, хотя получить доступ к этим компонентам не слишком просто, но это вполне возможно. По словам iFixit, вооруженные правильными инструментами и инструкциями энтузиасты могу превратить этот iMac в полупрофессиональный ПК.

Отметим, это первый раз с 2013 года когда Apple реализовала в 21,5-дюймовом iMac наращиваемую память, а модульный процессор не встречался в них с 2012 года.

Несмотря на эту пару достоинств, iFixit присвоил iMac рейтинг ремонтопригодности 3 по десятибальной шкале. Такая низкая оценка поставлена из-за сложности доступа к компонентам. Впрочем, это заметный шаг вперед после единицы, поставленной iMac 2015 года.