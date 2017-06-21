Компьютер Apple I продали за 355 000 долларов

Один из шести рабочих компьютеров Apple I 1976-го года выпуска был продан на аукционном доме Christie's за 355 000 долларов. Следует отметить, что это вовсе не рекордная сумма. В 2013-ом году такой же компьютер реализовали за 671 400 долларов, а в 2014-ом — вовсе за 905 000!

Изначально стоимость Apple I составляла $666 (примерно $2700 в нынешних деньгах). Компьютер поставлялся в виде готовой платы, к которой нужно было самостоятельно докупать корпус, экран, клавиатуру и блок питания.

Всего было выпущено 200 устройств. 63 дошли до наших дней и лишь 6 работают.