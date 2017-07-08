Китайцы встроили мини-ПК на Windows 10 в проектор

В Китае представили новый вид компактного компьютера. Гаджет под названием Lightank W100 сочетает в себе начинку ноутбука, проектор яркостью 1000 люмен и операционную систему Windows 10.


К Lightank W100 достаточно подключить клавиатуру с мышью, чтобы начать работать, выводя изображение на подходящую поверхность. Также он может использоваться как обычный проектор, для вывода изображения с другого ПК. Для этого предусмотрен специальный донгл для беспроводной передачи изображения.


ПК оснащается процессором Intel Celeron N3350 (Apollo Lake), 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ. Предусмотрены порты USB 3.0, два USB 2.0, Ethernet и HDMI, аудиоразъем, модули Wi-Fi и Bluetooth. Также имеется массив микрофонов для конференц-звонков.

Устройство имеет размеры 345 х 338 хх 57 мм, а вес — 1,5 кг. Цена с беспроводным донглом составляет 735 долларов США. Продажи стартуют на JD.com с 12 июля 2017 года.

Источник
liliputing.com
Теги
WINDOWS пк проектор

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