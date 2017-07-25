HP представила пару стильных ПК-моноблоков Pavilion

Компания HP представила обновленные ПК класса "все-в-одном" Pavilion 24 и 27 с дисплеями диагональю 24 и 27 дюймов, соотвественно. Монологи выполнены в минималистичном дизайне с небольшими кромками вокруг экрана и тканевой панелью внизу, прикрывающей динамики B&O Play.


Монологи оснащаются IPS-дисплеями с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Старшая модель базируется на процессоре Intel Core i7, а младшая — на Core i5 или AMD A12-9730P. Также имеется до 16 ГБ оперативной памяти, опциональная графика AMD Radeon 530, накопитель до 1 ТБ и 16 ГБ на Intel Optane.


HP Pavilion 24 и 27 станут доступны по цене от $749,99.

Источник
HP
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пк HP моноблок Pavilion

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