HP представила пару стильных ПК-моноблоков Pavilion

Компания HP представила обновленные ПК класса "все-в-одном" Pavilion 24 и 27 с дисплеями диагональю 24 и 27 дюймов, соотвественно. Монологи выполнены в минималистичном дизайне с небольшими кромками вокруг экрана и тканевой панелью внизу, прикрывающей динамики B&O Play.





Монологи оснащаются IPS-дисплеями с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Старшая модель базируется на процессоре Intel Core i7, а младшая — на Core i5 или AMD A12-9730P. Также имеется до 16 ГБ оперативной памяти, опциональная графика AMD Radeon 530, накопитель до 1 ТБ и 16 ГБ на Intel Optane.





HP Pavilion 24 и 27 станут доступны по цене от $749,99.