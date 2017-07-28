MSI представила мини-ПК Cubi 3 Plus

Компания MSI представила компанктный ПК Cubi 3 Plus на базе 65-ваттного процессора Intel Core i7-7700U седьмого поколения с архитектурой Kaby Lake.





ПК базируется на плате STX с сокетом LGA1151 и процессор можно заменить при желании. Младшая версия ПК получила процессор Intel Celeron G3930, 4 ГБ оперативной памяти, накопитель M.2 SSD на 32 ГБ, она обойдется в 427 долларов США. Топовая версия с Core i7-7700 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ оценена в 791 доллар.

ПК имеет слот M.2 SSD, 2,5-дюймовый отсек, поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, есть 3,5-мм аудиоразъем, порты HDMI 1.4, DisplayPort, и VGA, три USB 3.1 Type-A, один USB 3.1 Type-C, два USB 2.0 и гагабитный Ethernet.