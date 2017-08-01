Объявлена российская цена на моноблоки HP Pavilion 24 и 27

Компания HP представила в России обновленные ПК класса "все-в-одном" Pavilion 24 и 27 с дисплеями диагональю 24 и 27 дюймов, соотвественно. По словам производителя, они хорошо подходят как для студентов и школьников, так и для их родителей.





Моноблоки выполнены в металлических корпусах с минималистичным дизайном, небольшими кромками вокруг экрана и тканевой панелью внизу, прикрывающей динамики B&O Play.





HP Pavilion 24 и 27 оснащаются IPS-дисплеями с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Старшая модель базируется на процессоре Intel Core i7, а младшая — на Core i5 или AMD A12-9730P. Также имеется до 16 ГБ оперативной памяти, опциональная графика AMD Radeon 530, накопитель до 1 ТБ и 16 ГБ на Intel Optane. Шарнир стойки предусматривает поворот от -5 до +35 градусов.





HP Pavilion 24 и 27 станут доступны в сентябре 2017 года по цене от 39990 и 49990 рублей, соответственно. Также выйдет модель Pavilion X диагональю 24 дюйма с безрамочным экраном по цене от 52990 рублей.