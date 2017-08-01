Объявлена российская цена на моноблоки HP Pavilion 24 и 27

Компания HP представила в России обновленные ПК класса "все-в-одном" Pavilion 24 и 27 с дисплеями диагональю 24 и 27 дюймов, соотвественно. По словам производителя, они хорошо подходят как для студентов и школьников, так и для их родителей.


Моноблоки выполнены в металлических корпусах с минималистичным дизайном, небольшими кромками вокруг экрана и тканевой панелью внизу, прикрывающей динамики B&O Play.


HP Pavilion 24 и 27 оснащаются IPS-дисплеями с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Старшая модель базируется на процессоре Intel Core i7, а младшая — на Core i5 или AMD A12-9730P. Также имеется до 16 ГБ оперативной памяти, опциональная графика AMD Radeon 530, накопитель до 1 ТБ и 16 ГБ на Intel Optane. Шарнир стойки предусматривает поворот от -5 до +35 градусов.


HP Pavilion 24 и 27 станут доступны в сентябре 2017 года по цене от 39990 и 49990 рублей, соответственно. Также выйдет модель Pavilion X диагональю 24 дюйма с безрамочным экраном по цене от 52990 рублей.

Источник
HP
Теги
Россия HP моноблок HP Pavilion

Комментарии

Материалы по теме

19,5-дюймовый моноблок Lenovo N300 на базе Android выходит в России

25 сентября 2014

CES 2014: гибрид Pro x2 410 и другие новинки HP для бизнеса

11 января 2014

CES 2014: моноблок HP Slate 21 Pro на базе Android для бизнеса

11 января 2014

CES 2014: рабочая станция HP Z1 G2 имеет моноблочную компоновку и Thunderbolt 2

10 января 2014

HP Pavilion 23tm Touch Monitor и ENVY 23 IPS Monitor выходят в России

26 сентября 2013

HP представила изогнутый ПК-моноблок Envy Curved

8 октября 2015
Из рубрикиКомпьютеры
HP выпускает рабочую станцию-рюкзак
MSI представила мини-ПК Cubi 3 Plus
HP представила пару стильных ПК-моноблоков Pavilion

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 97
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 86
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 44
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 32