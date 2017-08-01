HP выпускает рабочую станцию-рюкзак

Ранее в этом году компания HP выпустила компьютер-рюкзак Omen X для простых пользователей, а теперь представила аналогичное устройство для рабочих нужд. Модель под названием HP Z VR Backpack представляет собой носимую рабочую станцию для предприятий, также она может пригодиться для парков аттракционов, агентств недвижимости, и других областей, где виртуальная реальность окажется полезной.


Система базируется на процессоре Intel Core i7-7820HQ vPro, графике NVIDIA Quadro P5200 с 16 ГБ видеопамяти, до 32 ГБ DDR4-2400 оперативной памяти и 1 ТБ на накопителе.


ПК поддерживает работу со шлемами виртуальной реальности HTC Vive, Oculus Rift и им подобными. Его не слишком легко, но вполне реально носить на спеце в специальном креплении-рюкзаке — вес составляет 4,6 кг. Время автономной работы составляет 60-90 минут, но две батареи поддерживают горячую замену.

HP Z VR Backpack поступит в продажу в конце сентября 2017 года по ориентировочной цене 3299 долларов США.

Источник
HP
Теги
WINDOWS пк HP

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