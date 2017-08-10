IDC: Рынок ПК в России вернулся к положительным показателям

Аналитическая компания IDC рассказала о российском рынке персональных компьютеров во втором квартале 2017 года. Как отмечают аналитики, рынок ПК в России, наконец-то, вернулся к положительным показателям.





За прошедший квартал в Россию были осуществлены поставки 1,2 млн портативных и настольных ПК. Это составляет увеличение на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пятерку лидеров составляют те же компании, что и год назад. Несколько изменились позиции внутри группы: первое место занимает компания HP с 20,1% от всех поставленных за отчетных период персональных компьютеров, за ней следуют Lenovo с 19,7%, Acer с18,4%, ASUS с12% и Dell с 5,2%.

Объем рынка десктопов за квартал составил 435 тысяч штук, увеличившись на 32,1%. В пятерку лидеров входят HP, Lenovo, Acer, iRU и Depo Computers. Значительный рост продемонстрировали поставки моноблоков. Их отгрузки увеличились на 165,7% относительно показателей аналогичного периода 2016 года.

Что интересно, продажи ноутбуков снизились на 6,5% по сравнению с прошлым годом до 767 тысяч штук. В Топ-5 входят HP, Lenovo, Acer, ASUS и Dell. Как отметила Наталья Виноградова, старший аналитик IDC Россия, потребители пока продолжают откладывать покупку ноутбуков как из-за отсутствия необходимости в обновлении ранее приобретенных устройств, так и из-за роста популярности смартфонов.