Acer представила мощный игровой ПК Predator Orion 9000

Компания Acer представила к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, новый игровой ПК Acer Predator Orion 9000. Как отмечает производитель, такой десктоп легко справится с приложениями виртуальной реальности и играми в 8K UHD.


В основе Acer Predator Orion 9000 лежит процессор Intel Core i9 Extreme Edition с 18 ядрами и 36 потоками, а также до 128 ГБ памяти DDR4 в 4-канальном режиме. Есть возможности установить до четырех видеокарт AMD Radeon RX Vega или двух NVIDIA GeForce GTX 1080Ti в режиме SLI.


Корпус с боковым окном обладает настраиваемой RGB-подсветкой по сторонам передней панели. Предусмотрена пара ручек для переносок и колесики для удобной транспортировки. В Predator Orion 9000 используется система водяного охлаждения и технология Acer IceTunnel 2.0 для управления потоками воздуха в корпусе, которое разделяет системный блок на несколько отдельных зон. Отдельно стоит отметить исстему разгона «одной кнопкой».

Возможности подключения включают 2 порта USB 3.1 Gen 2 (один Type-C и один Type-A), 8 портов USB 3.1 Gen 1 (один Type-C и семь Type-A) и два порта USB 2.0 (Type-A). Предусмотрено три слота под устройства форм-фактора M.2 и четыре слота PCIe x16.

Продажи Acer Predator Orion 9000 начнутся в ноябре в Европе, Ближнем Востоке и Африке по цене от 1999 евро, в США — с ноября от 1999 долларов.

Источник
Acer
Теги
ACER пк IFA 2017 десктоп

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