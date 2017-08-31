Acer представила свой самый тонкий ПК-моноблок Aspire S24

Компания Acer представила к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, компьютер класса "все-в-одном" Aspire S24. Как отмечает производитель, это самый тонкий ПК-моноблок Acer — толщина в не превышает 5,97 мм. Правда, помимо экрана у устройства довольно массивная подставка, где и расположена основная аппаратная часть.







Acer Aspire S24-880 оснащается 23,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессорами Intel Core 8 поколения с опциональной памятью Intel Optane, SSD емкостью до 512 ГБ и жестким диском до 2 ТБ. Поддерживается Wi-Fi (802.11ac 2x2 MIMO).





Также нельзя не отметить 2.1-канальную аудиосистему с сабвуфером и область на подставке для беспроводной подзарядки гаджетов по стандарту Qi. Экран можно наклонять на 5 градусов вперед и 30 назад.

Моноблок Acer Aspire S24 поступит в продажу в Европе в ноябре по цене от 999 евро, а в Северной Америке — в январе 2018 года по цене от 999 долларов США.