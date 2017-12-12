Самый мощный Mac станет доступен 14 декабря

Компания Apple объявила, что с 14 декабря 2017 года пользователям станет доступен для заказа мощный ПК-моноблок iMac Pro. Производитель позиционирует iMac Pro как самый быстрый Mac в истории Apple.





Изначально Apple анонсировала iMac Pro летом на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference). Тогда сообщалось лишь, что поставки iMac Pro в сером цветовом исполнении запланированы на декабрь 2017 года. Цена в США стартует от $4999.





iMac Pro представляет собой ПК профессионального уровня и ориентирован на дизайнеров и других специалистов, которым нужно решать самые ресурсоемкие задачи.

iMac Pro оснащается 27-дюймовым дисплеям Retina 5K с поддержкой до 1 миллиарда цветов. В его основу легли процессоры Intel Xeon, имеющие до 18 вычислительных ядер, и графическая система AMD Radeon Pro Vega с 16 ГБ встроенной памяти HBM2, выдающей до 22 терафлопс мощности при обработке чисел половинной точности и 11 терафлопс при обработке чисел одинарной точности.