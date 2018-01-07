HP представила мини-ПК Chromebox G2 для школьников и студентов

К выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания HP представила мини-ПК Chromebox второго поколения. Хромбокс работает под управлением операционной системы Chrome OS и предназначен для образовательных нужд.


HP Chromebox G2 имеет габариты 150 х 150 х 40 мм. Он базируется на процессорах Celeron 3865U, Core i5-7300U, вплоть до Intel Core i7-8650U, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 и до 64 ГБ на SSD M.2.


Предусмотрены порты HDMI, Ethernet, USB 3.0, USB 2.0 и USB Type-C, кардридер для карточек SD и аудиоразъем. Поддерживаются беспроводные Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.2.

Продажи HP Chromebox G2 должны начаться в апреле 2018 года. Рекомендованная цена пока не объявлена.

Источник
HP
Теги
HP CHROME OS CES 2018 HP Chromebox

Комментарии

Материалы по теме

5 отличных ноутбуков с сенсорным экраном

1 сентября 2017

Computex 2014: HP представляет новый 11-дюймовый “хромбук” с измененным дизайном

2 июня 2014

HP, Acer, ASUS и Toshiba анонсируют хромбуки и хромбокс на Intel Haswell

12 сентября 2013

HP Chromebook 14 на базе NVIDIA Tegra K1 поступил в продажу

5 октября 2014

HP Chromebox появится в продаже в июне

7 мая 2014

HP выпускает Chromebook 11 G4 Education Edition для школьников

28 января 2016
Из рубрикиКомпьютеры
Начались поставки самого мощного Mac первым покупателям
ПК-моноблок HP EliteOne 1000 со сменным дисплеем вышел в России
Apple выпустила свой самый мощный Mac

Обсуждаемое

Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 83
7 лучших смартфонов 2017 года 75
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 71
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 46