HP представила мини-ПК Chromebox G2 для школьников и студентов

К выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания HP представила мини-ПК Chromebox второго поколения. Хромбокс работает под управлением операционной системы Chrome OS и предназначен для образовательных нужд.





HP Chromebox G2 имеет габариты 150 х 150 х 40 мм. Он базируется на процессорах Celeron 3865U, Core i5-7300U, вплоть до Intel Core i7-8650U, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 и до 64 ГБ на SSD M.2.





Предусмотрены порты HDMI, Ethernet, USB 3.0, USB 2.0 и USB Type-C, кардридер для карточек SD и аудиоразъем. Поддерживаются беспроводные Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.2.

Продажи HP Chromebox G2 должны начаться в апреле 2018 года. Рекомендованная цена пока не объявлена.