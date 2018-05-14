Огромный ПК-моноблок HP первым получил встроенный голосовой помощник Alexa

Компания HP представила новый компьютер класса «всё-в-одном» серии Envy. Ультраширокоформатная 34-дюймовая модель с изогнутым дисплеем под буквальным названием Curved AiO 34 позиционируется как первый в мире ПК-моноблок с интегрированным голосовым помощником Alexa от Amazon.


То есть, пользователь сможет поговорить с ПК, попросить запустить музыку, проверить погоду и многое другое. Также моноблок может похвастаться четырьмя динамиками Bang & Olufsen и встроенной площадкой для беспроводной зарядки смартфона.


Дисплей имеет разрешение 3440 x 1440 пикселей, в основе ПК лежат процессоры Intel Core восьмого поколения и графика GeForce GTX 1050. Относительно сроков выпуска HP сообщила лишь о доступности «в конце лета», а вот цену пока не назвала. 27-дюймовая модель моноблока с плоским экраном стартует от 1400 долларов США.

Источник
HP
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HP моноблок AMAZON Alexa HP Envy Curved AIO 34

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