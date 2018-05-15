Microsoft представила огромный корпоративный планшет Surface Hub 2

Компания Microsoft представила второе поколение своего настенного компьютера класса «все-в-одном» Surface Hub, ориентированного на корпоративное использование.


Если первое поколение ПК, выпущенное в 2016 году, выпускалось в версиях с диагональю 55 и 84 дюйма, разрешением 1080p, то Surface Hub 2 предлагается в 50,5-дюймовом форм-факторе с соотношением сторон 3:2 и разрешением 4K+. Дисплей теперь может как в горизонтальной, так и в вертикальной позиции. Предусмотрены «дальнобойные» микрофоны, поворотная 4K-камера, динамики и сканер отпечатков пальцев. Работает всё это на базе Windows 10.


Особых подробностей о параметрах Surface Hub 2 производитель пока не выдал. Microsoft не раскрыла ориентировочной цены, но отметила, что выпуск в продажу запланирован на 2019 год. Первое поколение Surface Hub стоило 8999 долларов США.

Источник
Microsoft
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