Zotac представила новый мини-ПК ZBOX и компьютер-рюкзак

На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания Zotac представила новый мини-ПК серии ZBOX и следующую версию компьютера-рюкзака Zotac VR GO.


Мини-ПК ZBOX CI660 nano сочетает пассивное охлаждение, процессоры Intel Core восьмого поколения и TDP до 25 Вт. Он оснащён процессором восьмого поколения Intel Core i7-8550U с интегрированной графикой, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, 240 ГБ SSD. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, двойной гигабитный Ethernet. Из портов предусмотрены два USB Type-C 3.1, пять USB 3.0, HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2.

Носимый компьютер Zotac VR GO 2.0 позиционируется как первый в мире ПК-рюкзак для виртуальной реальности, созданный «с нуля». Он меньше, легче и более удобен для ношения на спине и игр, чем предшественник. Он также получил подсветку Spectra с технологией Addressable RGB (ARGB). В основе лежит процессор восьмого поколения Intel Core i7-8700T, графика NVIDIA GeForse GTX 1070, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, 240 ГБ M.2 SSD.


Вес составляет около 4,5 кг. Две литий-ионных батареи на 6000 мАч обеспечивают около 1,5 часа автономной работы. Из портов предусмотрены четыре USB 3.1, два USB 3.0, два HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, гигабитный Ethernet.


Источник
Zotac
Теги
пк Zotac Computex 2018

Комментарии

Материалы по теме

AMD показала 32-ядерный процессор Threadripper

6 июня

Apple выпустила свой самый мощный Mac

14 декабря 2017

ASUS показала ноутбук с двумя тачскринами и без клавиатуры

5 июня

ASUS представила игровой смартфон ROG Phone

4 июня

CES 2014: первое поколение Steam Machine от партнеров Valve, официально

8 января 2014

Computex 2014: Zotac представила мини-ПК ZBOX C

6 июня 2014
Загрузка...
Из рубрикиКомпьютеры
Apple представила macOS Mojave с тёмной темой
Microsoft представила огромный корпоративный планшет Surface Hub 2
Огромный ПК-моноблок HP первым получил встроенный голосовой помощник Alexa

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 107
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 106
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 58
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 55
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 54
4 дешёвых смартфона Xiaomi, которые лучше более дорогих моделей 45