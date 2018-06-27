Apple выпустила новую MacOS для компьютеров и ноутбуков

Компания Apple выпустила первую публичную бета-версию десктопной операционной системы macOS 10.14 Mojave. Она стала доступна спустя почти месяц закрытого тестирования разработчиками после анонса на конференции WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference).





Получить доступ к бета-тесту можно через сайт Apple Beta Software Program, зарегистрировавшись при помощи своего Apple ID, а зарегистрированные пользователи — через стандартный механизм обновления в Mac App Store.





В macOS Mojave появилась тёмная тема интерфейса, доступная по всей ОС, включая окна, панель Dock, настройки, Сообщения, Почту, Фото, Apple Music, и так далее. Тёмная тема включает новую функцию динамического рабочего стола, автоматически подстраивающая обои к времени суток.

Функция Stacks поможет навести порядок на рабочем столе, она автоматически группирует файлы по их расширению. Обновился Finder, в нём появился новый режим просмотра Gallery View, в котором можно пролистывать миниатюры файлов. Приложение «Просмотр» даёт возможность открыть любой файл в полном размере, повернуть и обрезать изображение, внести разметку в PDF, обрезать видео- или аудиозапись, не открывая файл в приложении. Магазин Mac App Store полностью переработан. Он получил новый интерфейс и редакторские материалы по выбору приложений.

С macOS Mojave приложения, знакомые пользователям iOS, такие как News, Акции, Диктофон и Дом, впервые появились на Mac. Так, пользователи Mac смогут управлять аксессуарами с поддержкой HomeKit в приложении «Дом» с десктопа, в том числе, настраивать температуру в помещении или включать и выключать свет, не отходя от компьютера. Появятся и групповые звонки в FaceTime, как в iOS 12.

Финальная версия macOS Mojave появится этой осенью в формате бесплатного обновления ПО для компьютеров Mac, представленных в середине 2012 года и позже, а также для моделей Mac Pro 2010 и 2012 годов с рекомендованными графическими картами, поддерживающими Metal.