Компьютеры стали покупать чаще впервые за 6 лет

Аналитическая компания Gartner опубликовала отчёт по продажам компьютеров в мире за второй квартал 2018 года. Как оказалось, в этом квартале поставки ПК выросли впервые за шесть лет.





Всего в мире было продано 62,1 миллиона компьютеров. Это на 1,4% больше по сравнению со вторым кварталом в 2017 году. Впрочем, аналитики отмечают, что рынок ещё недостаточно стабилен, чтобы декларировать восстановление индустрии ПК. В статистике учитываются как десктопные ПК, так и ноутбуки, а также гибридные планшеты вроде Microsoft Surface.

Лидером стала компания Lenovo, результаты которой также учитывают совместное предприятие с Fujitsu. Она продала 13,6 млн ПК, то составляет долю в 21,9% и рост на 10,5% по сравнению с прошлым годом. На втором месте находится HP с 13,59 млн и долей 21,9%, на третьем — Dell с 10,46 млн и 16,8%. Замыкают пятёрку лидеров Apple с 4,4 млн и 7,1%, а также Acer с 3,97 млн и 6,4%.