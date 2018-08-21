Apple перезапустит Mac mini до конца года

Компания Apple готовит ориентированный на профессионалов апгрейд для мини-ПК Mac mini до конца 2018 года. Об этом рассказало издание Bloomberg со ссылкой на «осведомлённые» источники.





Это будет первое обновление Mac mini примерно за четыре года. Этот компактный компьютер стоит от 500 долларов и пользовался популярностью из-за своей доступности и небольших размеров. Его часто использовали разработчики приложений, для домашних медиацентров и менеджеры серверов.

По данным источника, Apple собирается сконцентрироваться на таких «профессиональных» пользователях. Компьютер получит новые опции накопителя и процессора. Также вероятно, что Mac mini станет дороже, чем прошлые конфигурации.

Согласно более ранним утечкам, Apple в 2018 году обновит Mac mini, впервые более чем за три с половиной года. Mac mini получит новый процессор, предусмотрены ли другие изменения, пока неясно.