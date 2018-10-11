Продажи компьютеров растут у всех, кроме Apple

Аналитическая компания IDC опубликовала отчёт по рынку компьютеров в третьем квартале 2018 года. За этот период в мире было продано почти 67,4 млн десктопов, ноутбуков и рабочих станций.





Это представляет собой снижение на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Тем не менее, в пятёрке лидеров только у одной компании продажи не выросли. Ей оказалась Apple.





Apple занимает пятое место по продажам компьютеров в мире. За квартал она продала 4,7 млн ПК и заняла долю рынка в 7,1%, что на 11,6% меньше, чем результаты прошлого года. Остальные четыре лидера получили хоть небольшой, но рост. На первом месте находится Lenovo с 16,15 млн и долей в 24%, на втором — HP с 15,36 млн и 22,8%, затем идут Dell с 11,47 и 17%, а также Acer с 4,87 млн и 7,2%.