Назван производитель самых надёжных компьютеров

Американская компания Rescuecom, специализирующаяся на ремонте компьютеров, подвела итоги свого ежегодного исследования надёжности компьютеров в США.


Рейтинг самых надёжных компьютеров возглавила компания Samsung Electronics, на её долю приходится 6,4% американского рынка компьютеров и только 1,63% случаев ремонта. При этом она получила рейтинг надёжности в 393 балла.


На втором месте находится Lenovo с долей рынка в 14,9%, 5,9% случаев ремонта и рейтингом в 253 балла. Apple заняла третье место с 12,7%, 8,7% и 145 баллами. Dell находится на четвёртом месте, а на пятом — Microsoft с линейкой Surface.

По словам представителя компании, Samsung делает существенные вложения в повышение качества продукции. Rescuecom назвала ПК Samsung «лучшим выбором с современными технологиями по доступной цене». 

Источник
Rescuecom
Теги
Apple Samsung компьютер

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