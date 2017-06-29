5 лучших мини-ПК

Десктопный компьютер вполне может быть маленьким, ведь удаётся же как-то производителям помещать мощное железо в небольшие ноутбуки. Познакомьтесь с мини-ПК, если вы не знали о них прежде: она занимают минимум места, но готовы предложить серьёзную производительность для комфортной работы.

Acer Revo M2-601



Acer Revo M2-601

Цена: 30 000 рублей

Acer Revo M2-601 — очень небольшая модель. Даже сложно сказать, насколько много таких поместится в обычный рюкзак. Производитель наделил этот неттоп простым, но запоминающимся дизайном. А в плане «железа» сделал ставку на процессор, как у ультрабуков — низковольтный i3-6100U.Кроме него внутри аж терабайтный жёсткий диск. С таким большим хранилищем устройство легко может стать домашним медиацентром, спрятанным за телевизором. Тем более, что он оснащён быстрым Wi-Fi-модулем стандарта 802.11ac и гигабитной сетевой картой.

ASUS VivoMini VC65



ASUS VivoMini VC65

Цена: 43 000 рублей

Маленький ASUS VivoMini VC65 — для требовательных к производительности пользователей. Он легко сможет потягаться со многими мощными ноутбками. Для этого у него утановлен 4-ядерный Intel Core i5-6600T, 16 ГБ оперативной памяти (правда, DDR3) и твердотельный накопитель на 240 ГБ. Одной из его интересных особенностей является возможность установить сразу 4 SSD или жёстких диска форм-фактора 2,5 мм. Плюс ASUS как всегда сделала большой акцент на дизайн устройства, поэтому выглядит он очень стильно и современно.

HP Elite Slice G1



HP Elite Slice G1

Цена: 80 000 рублей

Также над дизайном своего неттопа поработала и HP, прекрасно понимая, что скучную алюминиевую коробку покупать никто не захочет. Хотя нельзя не обратить внимание на схожесть с Apple Mac Mini. HP Elite Slice G1 еще мощнее, чем уже упомянутые модели. Сердцем служит процессор I7-6700T, а накопитель аж на 512 ГБ. Разве что памяти поменьше — 8 ГБ, но зато стандарта DDR4. HP также взяла на вооружение модульную моду — вы можете докупить для своего HP Elite Slice G1 похожий по форме и экстерьеру аудио-модуль, модуль с оптическим приводом или крепление VESA.

HP Pavilion Wave 600



HP Pavilion Wave 600

Цена: 71 000 рублей

Среди всех моделей выделяется HP Pavilion Wave 600. Он уже не такой маленький и выглядит как большая колонка. Но, в целом, очень современно и стильно. Да и в плане производительности тоже неплох. Внутри модели за 70 000 тысяч можно найти процессор Intel Core i5-6600T, как у вышеупомянутого ASUS VivoMini VC65, 8 ГБ памяти DDR4 и сразу два накопителя: один — жёсткий диск на терабайт, другой — SSD объёмом 128 ГБ. Все порты — а их не мало — аккуратно группированы на задней стенке устройства.

MSI Cubi 2



MSI Cubi 2

Цена: 24 000 рублей

Но не всем, конечно, нужен вычурный экстерьер и мощнейший процессор. Поэтому существуют мини-ПК и попроще. К примеру, MSI Cubi 2. Выглядит неброско, но при этом красиво и современно. Места занимает мало и стоит недорого — всего 24 тысячи рублей. Конечно, внутри у него всего лишь Pentium, но для базовых задач его будет достаточно. А чтобы у вас точно не было сомнений в быстродействии MSI Cubi 2, то в нём также установлен SSD на 128 ГБ.