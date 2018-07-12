Что и как майнить на домашнем компьютере в 2018 году

Кто не мечтал иметь собственную машинку для печати денег? Самых настоящих, а не билетов банка приколов. Майнинг криптовалют почти в буквальном смысле позволяет делать деньги, не подвергая свой изнеженный организм трудовым пыткам. Правда, оборудование профессионального уровня стоит дорого, но ведь почти у каждого есть крошечная майнинговая ферма – собственный компьютер. Как заставить его круглосуточно добывать для вас деньги, и стоит ли такая игра затраченных киловатт?

Материал подготовила Майя Тихонова, эксперт сайта о криптовалютах CryptoRatings.ru.

Подойдет ли ваш компьютер для майнинга?

Уважаемые обладатели ноутбуков, не рискуйте этой «рабочей лошадкой» для получения горсти виртуальных монет. Майнить крипту на портативном ПК с приличной дискретной видеокартой можно, однако его комплектующие и система охлаждения плохо подходят для этой задачи. В лучшем случае вы получите очень низкий доход, в худшем – ноутбук прикажет долго жить. Прибыль от майнинга в такой ситуации не покроет финансовые потери.

Минимально пригодный для добычи криптовалюты компьютер выглядит так:

объем оперативной памяти не менее 4 Гб, но лучше 8 Гб;

относительно современная видеокарта с памятью от 3 Гб, но лучше хотя бы 4 Гб;

чистая операционная система Microsoft от XP до Windows 10. Желательно выбрать 64-разрядную ОС и поновее. Под Linux добыча тоже идет стабильно, а некоторые майнеры даже считают этот вариант более удобным;

эффективная система охлаждения. Боковые стенки системного блока лучше сразу снять. Следите за перепадами температуры видеокарты во время майнинга. Если она зашкаливает, подумайте об улучшении системы охлаждения.



Главное в компьютере для майнинга — видеокарта, охлаждение и блок питания

Эффективность майнинга на домашнем ПК зависит главным образом от характеристик видеокарты. На случай, если вы только собираетесь купить или собрать рабочую машину, вот ключевые параметры устройства:

объем. Как уже отмечалось выше, он должен быть не менее 3 Гб, но для достижения более высокой производительности лучше использовать модели с объемом видеопамяти 4 Гб и более;

тактовая частота видеопамяти. Идеально подойдут устройства стандарта GDDR5 (AMD Radeon HD 4xxx или NVIDIA GeForce 4xx или новее). Они характеризуются отличным балансом вычислительной мощности и энергопотребления. Сгодятся и видеокарты с памятью старшего поколения, но майнить большинство монет они будут гораздо хуже;

разрядность шины памяти. Этот показатель тоже не критичен, однако, стоит выбирать модели с 256-разрядной шиной;

система охлаждения. При перегреве производительность устройства снижается вплоть до 50%. Вместе с ней падает и объем добычи коинов. Так что запасайтесь пропеллерами;

энергопотребление. Данный параметр помогает при выборе из числа моделей, сопоставимых по прочим ключевым характеристикам. Чем ниже энергопотребление, тем выгоднее майнинг. В конечном счете, нас интересует чистая прибыль за вычетом издержек, а не валовой объем добычи.

Многие популярные видеокарты, подходящие для майнинга криптовалют, не найти ни в одном магазине. Приходится заказывать за рубежом.



NVIDIA GeForce GTX 1060 и AMD Radeon RX 480 — одни из самых любимых майнерами видеокарт

В рейтинге «Выбор майнера» лидирующие позиции занимают следующие модели:

Сравнительно недорогие видеокарты в ценовом диапазоне 18 тыс. – 25 тыс. рублей. Здесь можно отметить AMD Radeon RX 470, Radeon RX 580, Nvidia GeForce GTX 1060.

Средний ценовой сегмент 33 тыс. – 40 тыс. В этой категории хорошо себя показали устройства от Nvidia GeForce GTX 1070 и 1070Ti.

Дорогие видеокарты за 50 тыс. – 60 тыс. рублей. Это Radeon RX Vega 56 от AMD и GeForce GTX 1080 от Nvidia.

Какую криптовалюту стоит майнить?

Прошли те времена, когда домашний ПК можно было использовать для добычи биткоинов. Зато с тех пор ассортимент монет значительно расширился.

Выбирая криптовалюту для майнинга, руководствуйтесь совокупностью нескольких параметров:

1. Алгоритм добычи криптовалюты и хешрейт вашей видеокарты

Не все монеты можно майнить на бюджетном железе. Так что некоторые варианты отпадут сразу. Далее смотрим на хешрейт (вычислительную мощность) с учетом алгоритма коина. Чтобы узнать значение этого параметра, удобно использовать сервис What to mine. Отметьте модель вашей видеокарты вверху страницы, и сразу увидите значение хешрейта устройства во всех доступных алгоритмах. Чем выше показатель, тем лучше, но само по себе это еще не гарантирует максимальную выгоду, и нужно проверить остальные параметры.



Выбор криптовалюты зависит от её текущего курса и мощности компьютера

2. Сложность добычи

Зависит от того, насколько много компьютеров и криптовалютных ферм майнят криптовалюту прямо сейчас. Чем их больше, тем сложнее добыча и меньше шансов на вознаграждение, ввиду высокой конкуренции между майнерами. Посмотреть этот показатель можно на все том же What to mine.

Майнить становится сложнее, когда цена монеты растёт (и подключаются новые майнеры), и проще, когда ценность криптовалюты понижается. Так что можно гоняться за дорожающими коинами, компенсируя уменьшение объема добычи за счет высокой стоимости криптовалюты, или наоборот сконцентрироваться на количестве монет в ожидании грядущего роста котировок.

Для начинающих домашних майнеров сложность имеет особое значение. При попытке добывать монеты всего с одной слабенькой видеокартой есть риск работать вхолостую. То есть участвовать в процессе ваш ПК будет, а вот награды вы не получите. Если у вас наблюдается именно такая картина, попробуйте перейти на добычу монет с меньшим уровнем сложности.

3. Энергозатраты

Количество электроэнергии, затрачиваемой на майнинг, зависит как от модели видеокарты, так и от алгоритма монеты. Иногда при в целом схожих показателях доходности добыча одного коина оказывается выгоднее другого исключительно за счет меньших расходов на электричество.



Всегда просчитывайте энергозатраты на майнинг заранее

4. Перепады цены криптовалюты

Майнеры обычно пытаются посчитать примерный срок окупаемости вложений в оборудование для добычи монет. Считать – дело полезное, только перепады курсов криптовалют делают такие прогнозы почти бесполезными. Котировки монет постоянно скачут. Сегодня майнинг эфириума доходный, завтра – убыточный, а через неделю прибыль от него превышает все ожидания. Это если повезет.

Например, вы рассчитали, что по текущим данным чистая прибыль от добычи выбранной криптовалюты составит $0,64 в сутки. В месяц это $19,2, а за год - $233,6. Значит ли это, что по истечении года при круглосуточном майнинге вы точно получите общую прибыль ровно $233,6 ни центом меньше, ни центом больше? Ответ – нет.

Уже через неделю курс коина может подняться на 10-15%. Вслед за ним вырастет и сложность добычи. Придется заново пересчитывать доходность. Подобные изменения в течение года будут происходить многократно. Так что итог практически непредсказуем.

Поэтому стоит наметить две стратегии. В первом варианте вы меняете монеты на фиат (доллары, рубли и т.д.) почти сразу после добычи. Тогда нужно постоянно вести мониторинг эффективности майнинга и переключаться на монеты с меньшей сложностью, чтобы всегда оставаться в плюсе. Порой даже выгоднее будет приостановить добычу, чтобы не получать убыток на фоне слишком низкой цены криптовалюты.

Второй вариант – добытые монеты вы придерживаете в ожидании роста курса, дабы потом продать их с большей выгодой. Тогда нужно проанализировать динамику котировок монет. Выбирайте те, у которых менее резко проседает курс в периоды падения рынка и самый бодрый рост, когда ситуация меняется в обратную сторону.

5. Вывод криптовалюты в фиат

Реальный доход от майнинга появляется только тогда, когда вы благополучно обменяли добытые монеты на фиат («обычные» деньги). Поэтому надо учитывать, насколько легко удастся это сделать с учетом предложений доступных сервисов обмена. Если криптовалюту выгодно добывать, но сложно и дорого менять, все преимущества хороших показателей майнинга нивелируются. Посмотрите, где и на что удастся разменять коины, сколько операций придется провести до итогового вывода в фиат, каков общий размер комиссий за все эти транзакции.

В свете вышесказанного называть конкретные монеты, которые стоит майнить, бессмысленно. Не всем подойдут одни и те же рекомендации.

Однако непосредственно на момент подготовки данного материала из числа популярных коинов наиболее интересными с точки зрения добычи и последующего обмена выглядели эфириум и EthereumClassic. Правда, сложность их майнинга высока, так что не каждому удастся успешно поучаствовать в дележе прибыли.

Что такое пул для майнинга, и зачем он нужен?

В последнее время майнить на одном компьютере получается очень долго и не очень выгодно, поэтому майнеры объединяются в пулы (эдакие трудовые кооперативы по добыче криптовалют).

С технической точки зрения пулы — это серверы, которые распределяют вычислительные задачи между узлами участников сети. Размер награды примерно соответствует вкладу каждого майнера в процесс создания блоков. Правда, тут многое зависит от метода ее распределения.



Добро пожаловать в майнинговый пул, комрад!

Количество действующих пулов с трудом поддается оценке. Например, в этом длинном списке на сайте CryptoCompare есть только некоторая их часть.

Для выбора пула используйте несколько критериев:

1. Количество криптовалют, доступных для майнинга

2. Порядок распределения вознаграждений

Подходов несколько, но для обладателя малого объема вычислительных мощностей лучше подойдет пул, который использует метод PPS. В нём выплата ведётся за каждую шару (вариант решения блока криптовалюты) за счет собственных средств пула. Размер награды периодически пересчитывают с учетом изменения сложности добычи.

Если располагаемая вычислительная мощность достаточно высока, можно попытать счастье на пулах, которые работают по методу PPLNS. Они распределяют награду за найденные блоки пропорционально мощности железа компьютеров-участников. Правда, если мощность оборудования слишком мала, можно майнить часами, не получая за это ни гроша.

3. Мощность пула.

Чем она выше, тем больше шансов найти новый блок и получить награду.

4. Наличие ограничений

Многие пулы устанавливают минимальный порог вычислительной мощности подключаемого оборудования. У обычного домашнего ПК почти нет шансов пройти такой фейсконтроль.

5. Размер комиссии с вознаграждения за найденный блок

6. Порядок вывода средств и размер комиссий за транзакции

Надо уточнить, как часто пул производит выплаты, какова минимальная сумма, и какой процент он забирает себе за каждую транзакцию. Можно найти пулы с 0% комиссии.

7. Удобство интерфейса и функциональность

Сделать продуманный выбор пула новичку не по силам. Чтобы разобраться в деталях и понять, что подойдет лично вам с учетом особенностей располагаемого оборудования, придется протестировать разные варианты. Но подходящий пул для быстрого старта будет назван далее.

Как начать майнить на вашем ПК?

Для начала добычи нужно выбрать, установить и настроить специальную утилиту для майнинга. Начать майнить уже сейчас без долгих танцев с бубнами вокруг профессиональных программ для добычи криптовалют, поможет MinerGate. Это как раз тот обещанный выше майнинговый пул для быстрого старта.



Майнинг криптовалюты Monero на домашнем ПК

Действительно ли MinerGate лучший выбор? Для новичка – вариант почти идеальный. С его помощью можно опробовать свою рабочую лошадку в майнинге уже через 10 минут. Если понравится, ничто не мешает перейти к изучению более сложных программ и поиску пула мечты по указанным выше критериям.

Чтобы приступить к добыче, нужно:

скачать программу-майнер с сайта MinerGate. Антивирус будет ругаться, но это обычная реакция на софт для добычи крипты;

установить программу;

пройти простую регистрацию с указанием адреса электронной почты;

в разделе Benchmark проверить, пригоден ли компьютер для майнинга;

во вкладке Smart miner запустить добычу криптовалюты. Программа автоматически выберет коин, наиболее доходный по итогам последнего часа;

в разделе Wallet можно посмотреть баланс и вывести средства на кошелек. Кстати, не забудьте завести криптовалютный кошелек. Майнеры часто выводят средства сразу на биржу для быстрого обмена. Это разумно, но большинство платформ воспринимают транзакции с мелкими суммами как «мусорные». Они либо вообще не принимают их, и монеты просто теряются, либо взимают дополнительную комиссию. Так что будьте внимательны.

Профи вряд ли выберет такой легкий путь. Бывалые майнеры предпочитают утилиты для добычи коинов от Клеймора, но их нужно правильно настраивать, а это не так уж просто. Все актуальные программы от упомянутого разработчика можно найти здесь. Там есть и требования к железу, и пояснения по настройке утилит.



MinerGate — один из дружелюбных к новичкам комбайнов для майнинга

Если по каким-то причинам MinerGate придется не по душе, а заниматься настройкой майнера от Клеймора самостоятельно лень, скачайте уже подготовленный вариант программы для добычи эфириума от этого разработчика, любезно предоставленный пользователям пулом 2Miners. После загрузки и распаковки утилиты нужно слегка отредактировать bat-файл. Откройте его в текстовом редакторе, укажите произвольное наименование вашей импровизированной майнинг-фермы, а также адрес кошелька для сбора эфириума.

Программа настроена на работу с пулом 2Miners, но ничто не мешает заменить его на другой. Кстати, Клеймор берет небольшую плату за использование своего детища в виде комиссии. По его собственному утверждению, ваше оборудование будет майнить в его пользу 72 секунды каждый час.

Что делать с добытыми монетами?

Рассовывать по карманам и бежать до канадской границы. Если серьезно, то в зависимости от выбранного сервиса коины будут отправляться на ваш кошелек либо автоматически с установленной периодичностью, либо по вашему запросу.



Только после обмена криптовалюты на реальные деньги можно говорить о прибыльности затеи

Дальше у вас три пути:

хранить монеты в кошельке до лучших времен, и потом обменять их или непосредственно на что-то потратить;

вывести на биржу и поменять на другую крипту или токены, которые нельзя майнить;

обменять на фиат.

Как скоро вы разбогатеете?

Прямо сейчас майнинг – не самое прибыльное занятие в мире. Цены на оборудование для добычи криптовалют падают вместе со спросом на него. Доходность едва покрывает затраты на электроэнергию и то не всегда.

Как следствие майнить по схеме «добыл - поменял на фиат» сейчас не актуален. Если вы собирались действовать именно так, стоит подождать более удачного момента. Однако стратегия «намайнил – держишь до повышения цены» может сработать. Таким образом вы рискуете, а затраты на электричество придется отнести на счет инвестиций ради будущих доходов. Зато при развороте рынка можно получить немалую прибыль.



Лучшие времена для майнинга позади, но кто знает, каким будет курс дальше?

Если временно падает популярность майнинга, то снижается и сложность добычи. Появляется шанс намайнить чуточку больше коинов с расчетом на их продажу по высокому курсу.

Что касается конкретных цифр, то, к примеру, майнинг эфириума на одной недорогой видеокарте AMD Radeon RX 470 при цене 1 кВт/ч равной $0,1 по актуальным данным принесет за год около $190. Это при условии, что вы будете 24 часа в сутки загружать свою видеокарту на 100% без учета разгона устройства. Посчитать это легко с помощью все того же What to mine.



Как выглядит процесс майнинга Bitcoin на домашнем компьютере

Сумма небольшая, а из нее еще надо вычесть комиссию пула, сборы за обменные транзакции, амортизацию оборудования. Однако, как уже отмечалось выше, такие расчеты весьма приблизительны, а значение годовой прибыли может радикально измениться уже завтра. Возможно, оно резко вырастет. Кроме того, сейчас-то ваш ПК вообще никакого дохода не приносит.