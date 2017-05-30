Компактный помощник Essential Home получил круглый тачскрин

Как мы уже писали, сегодня Энди Рубин (Andy Rubin), создатель мобильной операционной системы Android, представил безрамочный смартфон Essential с модульной экосистемой. В дополнение к нему был также представлен умный домашний помощник Essential Home, нацеленный на конкуренцию с Amazon Echo.





Essential Home отличается компактным дизайном, его верхушку венчает скошенный круглый тачскрин. Он активируется тремя способами — голосовой командой, прикосновением пальца или простым взглядом. Помощник предлагает все основные функции домашних смарт-гаджетов и немного больше. Система искусственного интеллекта у него развита и доработана.





Например, при воспроизведении музыки Essential Home может определить, что пользователь вовлечен в разговор и автоматически сбавить громкость. Также он делает заметки по обычной деятельности пользователя и может дать знать, когда "кажется, что что-то пошло не так" или свет зря оставлен включенным. Также Essential Home напомнит о необходимости выйти, мигнув светом, и возьмет на себя такие кучные задачи, как установка таймеров, ответы на общеизвестные вопросы и поддержит пользователя в курсе происходящего.





В основе лежит платформа Ambient OS. Производитель пока не подтвердил прямо, что в основе лежит Android, но это позволяют заключить прошлые высказывания Энди Рубина.





На данный момент точные сроки поставки и цена Essential Home не объявлены.