i-Free запускает детского робо-помощника «Емелю» в России

Российская группа ИТ-компаний i-Free объявила о запуске в России домашнего робота-помощника для детей под названием «Емеля». Основе «Емели» лежит разработка китайской копании Roobo под названием Pudding.


«Емеля» или Pudding задействует алгоритмы на базе искусственного интеллекта для различных обучающих развлекательных программ для детей. Он отзывается на запросы на русском языке и может рассказать о себе «человеческим» голосом.


Кроме того, по запросу «Емеля» может рассказывать сказки и рассказы от Смешариков и Машу и Медведя до Винни-Пуха, Питера Пэна и Мумми Тролля, проигрывать музыку, в том числе колыбельные, а также играть в обучающие игры или просто рассказывать об интересных явлениях в мире. Например, может задавать задачки по математике, географии, зоологии, играть в «Города», для самых маленьких – «съедобное-несъедобное» и многие другие.

Для родителей предусмотрена функция видеоняни и приложения для Android и iOS. Через приложение можно запрограммировать робота делать фото, когда дети улыбаются, или напомнить от лица «Емели» про уроки.

Заказ на «Емелю» за 9 990 рублей.

Источник
Pudding
Теги
Россия голосовой помощник дети i-Free pudding домашний помощник

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