Samsung разрабатывает смарт-колонку на базе Bixby

Компания Samsung Electronics разрабатывает смарт-колонку с голосовой активацией на базе цифрового помощника Bixby. Об этом рассказало издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, знакомые с планами корейского производителя.


Такая колонка на базе Bixby призвана составить конкуренцию аналогичным продуктам вроде Amazon Echo и Google Home. Проект носит кодовое название Vega. Пока не сообщаются никакие особенные подробности о дизайне и технических характеристиках Vega.

Разработку колонки задерживает неготовность голосового помощника Bixby. Хотя он был анонсирован весной одновременно с флагманскими смартфонами Galaxy S8 и Galaxy S8+, голосовая функциональность Bixby была запущена с задержкой и только в Южной Корее для осуществления платежей. Bixby Voice все еще недоступен в США, поскольку Samsung столкнулась с трудностями при работе с английски языком. Впрочем, бета-версия голосового помощника начала постепенно появляться у некоторых американских пользователей.

Источник
Wall Street Journal
Теги
Samsung акустика голосовой помощник Bixby

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