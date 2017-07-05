Alibaba выпускает собственную смарт-колонку Tmall Genie

Китайский гигант Alibaba решил выпустить собственного конкурента домашним помощникам Amazon Echo, Google Home и Apple Homepod. Смарт-колонка получила название Tmall Genie и базируется на голосовом помощнике AliGenie.





По функциональности Tmall Genie, практически, повторяет Amazon Echo, включая управление цифровым домом, доступ к новостям, музыке, погоде и тому подобному. Кроме того, с помощью колонки можно заказывать голосом товары на онлайн-магазине Tmall, принадлежащем Alibaba. Для идентификации используется так называпемый "отпечаток голоса" пользователя.

Активация происходит, если произнести “Tmall Genie” на китайском языке. Колонка Tmall Genie вскоре станет доступна в ограниченной тестовой серии примерно за 73,99 доллара. Сейчас желающие могут зарегистрироваться, а в середине июля избранные смогут купить гаджет, старт поставок назначен на 17 июля.