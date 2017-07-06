Яндекс готовит конкурента Amazon Echo и Google Home

Компания Яндекс разрабатывает собственную смарт-колонку, которая сможет конкурировать с домашними помощниками Amazon Echo, Google Home и Apple Homepod. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на источники в некоей крупной медиакомпании и двух звукозаписывающих лейблах.





Колонка Яндекса может стать первым подобным гаджетом с возможностью распознавания русскоязычной речи. Работа над проектом ведется уже около года. При этом в компании некоторое время решали, создать ли собственный гаджет или ограничиться голосовым интерфейсом, который производители сами смогут использовать в своих устройствах. На данный момент представитель Яндекса смог подтвердить журналистам наличие прототипа с рабочим названием Аrtificial Intelligence speaker.

Отметим, что еще в мае 2017 года стало известно о запуске Яндексом бета-тестирования собственного голосового помощника под названием «Алиса» для устройств на базе Android.