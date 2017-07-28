TP-Link выпускает умные Wi-Fi-лампы в России

Компания TP-Link объявила о выпуске в Росси линейки смарт-лампочек. Светодиодные лампы LB100, LB110, LB120, LB130 поддерживают Wi-Fi, удаленное управление, работу по расписанию, управление яркостью и цветом.





Устройства подключаются к домашней сети Wi-Fi и управляются с помощью мобильного приложения Kasa под Android и iOS, в том числе удаленно через облако. Лампы могут управляться по отдельности или группой, настройки можно сохранять как шаблоны в мобильном приложении.

LB100 яркостью в 600 люмен и LB110 на 800 люмен поддерживают удаленное управление освещением, в том числе регулировку яркости. LB120 позволяет также регулировать теплоту света. У LB130 предусмотрена настройкой цвета, теплоты и яркости, а также циркадный режим – динамическая настройка яркости и теплоты света для симуляции природного освещения.

Рекомендованная розничная цена на TP-Link LB100 оставляет 1890 рублей, на LB110 – 2240 рублей, LB120 – 2870 рублей, LB130 – 3990 рублей.