Смарт-колонка Apple HomePod получит дисплей 272 x 340

Как мы уже писали, на прошлой неделе компания Apple выпустила раннюю прошивку для смарт-колонки HomePod, которая не выйдет в продажу до декабря 2017 года. HomePod работает на вариации iOS, вышедшая прошивка соответствует iOS 11.0.2. В этой прошивке разработчики нашли подробности о технических параметрах устройства.





Так, стало известно, что смарт-колонка оснащена дисплеем с разрешением 272 x 340 пикселей. Еще одна подробность — оперативная память имеет объем 1 ГБ, как у не самых новых iPhone и iPad.





Напомним, Apple представила HomePod на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Worldwide Developers Conference) в июне. Беспроводной динамик определяет, в какой части комнаты он расположен, и автоматически настраивает звук. HomePod оснащен сабвуфером и блоком из семи направленных высокочастотных динамиков. В основе лежит процессор A8. Система голосового управления включает шесть микрофонов и поддержку Siri. Смарт-колонка HomePod появится в продаже в декабре по цене 349 долларов США.