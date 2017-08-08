Любым водонагревателем Ariston стало можно управлять через мобильное приложение

Компания Ariston запустила в продажу новые аксессуары дистанционного управления для газовых котлов. Они предназначены для подключения оборудования к мобильному приложению Ariston Net. Ранее управление через Ariston Net было возможно только для котла Alteas X, оснащенного встроенным Wi-Fi модулем, а теперь становится доступна для всех котлов Ariston.





Подключившись к сети Ariston Net с помощью приложения на смартфоне или через браузер на ПК, пользователь в любой момент может посмотреть параметры работы котла, убедиться в его исправности и/или уменьшить температуру на некоторое время – например, когда семья уезжает в отпуск. Как отмечает производитель, это не только позволяет всегда «быть на связи» с оборудованием, но и помогает сократить расходы на отопление.

Устройства диспетчеризации выпускаются в двух вариантах: с подключением через Wi-Fi или через GPRS. Во втором случае в комплект входит SIM-карта с предоплаченным соединением с серверами Ariston.