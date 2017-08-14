Смарт-колонка HomePod от Apple окажется в дефиците на момент выпуска

Смарт-колонка HomePod от компании Apple выйдет в конце 2017 года в "очень ограниченных" объемах. Об этом рассказал Дэвид Хо (David Ho), президент Inventec Appliances, во время сегодняшней пресс-конференции.


Inventec Appliances является контрактным производителем смарт-колонки Apple. Как сообщала компания во время июньского анонса HomePod, ее выход состоится примерно в декабре 2017 года. Судя по всему, на момент выхода гаджет окажется в дефиците. Как ожидается, в 2018 году к производству HomePod присоединится китайский гигант Foxconn, что позволит нарастить объемы.

Напомним, Apple представила HomePod на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Worldwide Developers Conference) в июне. Беспроводной динамик определяет, в какой части комнаты он расположен, и автоматически настраивает звук. HomePod оснащен сабвуфером и блоком из семи направленных высокочастотных динамиков. В основе лежит процессор A8. Система голосового управления включает шесть микрофонов и поддержку Siri. Смарт-колонка HomePod появится в продаже в декабре по цене 349 долларов США.

Источник
Nikkei
Теги
Apple акустика Siri голосовой помощник HomePod смарт-колонка

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