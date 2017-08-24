Топ-менеджер Samsung подтвердил работу над смарт-колонкой

Компания Samsung Electronics, действительно, ведет работу над собственной смарт-колонкой. Об этом рассказал Гао Донгжен (Gao Dongzhen), также известный как Ди.Джей. Кох (D.J. Koh), президент мобильного направления корейского гиганта, в интервью с журналистами телеканала CNBC перед анонсом флагманского смартфона Galaxy Note 8.



Apple HomePod

По словам Коха, анонс устройства может произойти уже в ближайшее время. Дополнительных подробностей о гаджете он не сообщил. Согласно более ранним слухам, колонка призвана составить конкуренцию Google Home, Apple HomePod и Amazon Echo. Она использует фирменный голосовой помощник Bixby.