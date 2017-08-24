Топ-менеджер Samsung подтвердил работу над смарт-колонкой

Компания Samsung Electronics, действительно, ведет работу над собственной смарт-колонкой. Об этом рассказал Гао Донгжен (Gao Dongzhen), также известный как Ди.Джей. Кох (D.J. Koh), президент мобильного направления корейского гиганта, в интервью с журналистами телеканала CNBC перед анонсом флагманского смартфона Galaxy Note 8.

Apple HomePod
Apple HomePod

По словам Коха, анонс устройства может произойти уже в ближайшее время. Дополнительных подробностей о гаджете он не сообщил. Согласно более ранним слухам, колонка призвана составить конкуренцию Google Home, Apple HomePod и Amazon Echo. Она использует фирменный голосовой помощник Bixby.

Источник
CNBC
Теги
Samsung Amazon Echo смарт-колонка Apple HomePod домашний помощник

Комментарии

Из рубрикиУмный дом
Смарт-колонка Google Home научилась звонить
Смарт-колонка HomePod от Apple окажется в дефиците на момент выпуска
Власти Москвы создают нейросеть для оплаты ЖКУ

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 169
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 101
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 83
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 50
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 28