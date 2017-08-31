Техника «умного дома» LG поддерживает Amazon Alexa и Google Assistant

К открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, компания LG Electronics рассказала о расширении своей партнерской стратегии создания «умного дома». Как отмечает производитель, техника для дома 2017 года оснащается модулем Wi-Fi и поддерживает платформы цифровых помощников Amazon Alexa и Google Assistant.





Так, холодильник Smart InstaView Door-in-Door на платформе webOS совместим с голосовым помощником Amazon Alexa. Также отмечается полная совместимость сервиса Google Assistant со всеми «умными» бытовыми приборами от LG через Google Home, устанавливаемый на смартфоны на базе ОС Android или iPhone.

К любой из двух голосовых платформ можно подключиться через LG SmartThinQ Hub — контрольный центр всей экосистемы «умного дома» от LG. SmartThinQ Hub играет главную роль в работе интеллектуальной платформы LG, собирая данные с «умных» устройств, а также обычных приборов, подключенных к датчикам SmartThinQ через Wi-Fi, Zigbee и Bluetooth. Эти данные демонстрируются пользователю в формате уведомлений на ЖК-экране или передаются голосовыми сообщениями через встроенный динамик.