Яндекс запустит Алису на холодильниках

Компания Яндекс готовит платформу Yandex.iO для запуска голосового помощника Алисы на бытовой технике. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.


По данным источника, Yandex.iO представляет собой электронную плату, она позволит внедрять голосовое управление на базе Алиса в бытовую и другую технику. В результате, можно интегрировать в различные устройства приложения и веб-сервисы с функциями искусственного интеллекта.

Такая домашняя техника сможет отвечать на вопросы пользователя, поддерживать разговор, искать информацию, воспроизводить музыку, оповещения и уведомления, переключать каналы на телевизоре и запускать игры.

Как отмечает «Коммерсантъ», Янедкс сейчас ведёт переговоры с производителями электроники и бытовой техники по поводу внедрения в их продукцию платы Yandex.iO. Правда, потенциальные партнёры пока не называются.

Источник
Коммерсантъ
Теги
Яндекс голосовой помощник бытовая техника Алиса миелофон

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