Яндекс объявил о начале продаж собственной смарт-колонки

Компания Яндекс объявила о начале продаж своего первого устройства собственной разработки — смарт-колонки под названием Яндекс.Станция.







Первая партия устройств поступит в магазин и музей Яндекса в Москве. Продажи стартуют 10 июля в момент открытия магазина, в 10 часов утра.





Яндекс.Станции из первой партии продаются только в офлайне, но вскоре устройство можно будет заказать и по интернету. До конца недели приём предварительных заказов на Станцию откроется на Яндекс.Маркете. Как обещает компания, оплаченное на сайте устройство отгрузят покупателю в течение 90 дней и бесплатно доставят в любой регион России. Смарт-колонка стоит в Яндекс.Маркете 9990 рублей.





Напомним, Яндекс.Станция позиционируется как мультимедиа-платформа с голосовым помощником Алисой, понимающим русскоязычные голосовые команды.

Яндекс.Станция может выполнять различные поручения, делать напоминания, устанавливать будильник, проверять погоду, новости, воспроизводить музыку, находить видео и выводить его на телевизор. В устройстве предусмотрена матрица из семи микрофонов, чтобы «слышать» команды через всю комнату и при шумовом сопровождении. Все микрофоны можно отключить нажатием на одну кнопку.

Внутри Станции расположено пять акустических элементов: два твитера мощностью 10 ватт и диаметром 20 мм, один вуфер мощностью 30 ватт и диаметром 85 мм, два пассивных излучателя диаметром 95 мм. Размеры Станции составляют 140х140х230 мм, суммарная мощность — 50 ватт, диапазон частот — от 50 до 20 000 Гц, отношение сигнал/шум — 96 дБ. Устройство имеет Wi-Fi-модуль, также можно подключить к телефону по Bluetooth и слушать музыку с него, без непосредственного выхода в интернет. К телевизору она подключается по HDMI.