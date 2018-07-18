Яндекс выпустит мини-компьютер осенью

Компания Яндекс готовит к выпуску мини-компьютер под названием Яндекс.Модуль. Запись о нём уже появилась на сайте Евразийской экономической комиссии в разделе с заунывным названием «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих».


В карточке устройства указано, что это мини-компьютер Яндекс.Модуль торговой марки «Яндекс» с модельным номером YNDX-0002. Изготовителем указана компания NotAnotherOne из Калифорнии, уже занимающаяся производством Яндекс.Станции, которая стала первым аппаратным продуктом Яндекса.


Характеристики будущего Яндекс.Модуля на сайте ЕЭК, традиционно, не раскрываются, однако получение сертификации указывает на довольно скорый выпуск.

Тем не менее, журналистам «Ведомостей» и «Коммерсанта» удалось узнать некоторые подробности. По данным источников, устройство представляет собой контроллер для умного дома. Система будет использовать возможности Яндекс.Станции, по функциональности напоминая Google Home. Как уточняет «Коммерсант», по сути, Яндекс.Модуль представляет собой слегка изменённый внешне центр Life Control от МегаФона, но без поддержки сети 3G и 4G. Производителем Life Control, кстати, тоже является компания NotAnotherOne.

Как ожидается, Яндекс.Модуль может поступить в продажу в конце осени.

Источник
Евразийская экономическая комиссия
Теги
Россия Яндекс

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