Объявлена российская цена флагманской беззеркалки Sony а9

Компания Sony Electronics объявила о начале приема предварительных заказов на свою флагманскую беззеркальную камеру со сменной оптикой — Sony а9 (модельный номер ILCE-9).





Напомним, камера дебютировала в апреле 2017 года. Старт продаж ожидается в мае в США по цене $4 499. В России продажи начнутся в июне. Предзаказ предлагается оформить за 354 990 рублей.





Модель оснащается полноформатным CMOS-сенсором с габаритами 35,6×23,8 мм, разрешением 24,2 Мп, обновленным процессором BIONZ X и обеспечивает высокую скорость съемки.





В частности, она может отснят до 241 полноразмерных RAW-изображений на скорости 20 кадров в секунду. Поддерживается 4K-видео, а также 1080p на скорости до 120 кадров в секунду со следящим автофокусом.

Светочувствительность варьируется от 100 до 51200 единиц ISO, с возможностью расширения до 204800 ISO. Автофокус производится по 693 точкам. Имеется пятиосная стабилизация изображения, OLED-видоискатель Tru-Finder на 3686K точек. Размеры составляют 126,9 х 95,6 х 63 мм. Предусмотрен порт Ethernet для передачи файлов и два слова под карточки SD.