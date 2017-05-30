Миниатюрная камера-модуль для Essential снимает сферическое 4K-видео

Как мы уже писали, сегодня Энди Рубин (Andy Rubin), создатель мобильной операционной системы Android, представил безрамочный смартфон Essential с модульной экосистемой. Одним из первых аксессуаров-модулей для смартфона стала миниатюрная камера для съемки сферического видео.


Камера весит всего 35 граммов и оснащается двумя 12-мегапиксельными сенсорами с объективами типа "рыбий глаз". В результате, она способна вести съемку 4K-видео на 360 градусов со скоростью 30 кадров в секунду. Также предусмотрено четыре микрофона для захвата звука и магнитное крепление для подключения камеры к задней стороне смартфона Essential.

Сама по себе камера предлагается для покупки за $199, но первое время в рамках предзаказа камеру в комплекте со смартфоном можно получить за 749 долларов, что всего на 50 долларов дороже стоимости смартфона без камеры.

Источник
Essential
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