Очки Snapchat Spectacles появились в Европе

Команда разработчиков популярного мессенджера Snapchat с самоуничтожающимися сообщениями сообщила о выходе своих солнечных очков Spectacles в Европе. Напомним, с ноября прошлого года очки и специальные вендинговые автоматы под названием Snapbot были доступны в Америке, а теперь они появятся в ряде европейских стран. Цена составляет около 130 фунтов стерлингов или 150 евро.





В очки встроена видеокамера. По задумке разработчиков, камера позволит легко создавать контент для раздела Memories (Воспоминания) в Snapchat. Беспроводная камера снимает 10-секундные ролики и сливает их на смартфон по Bluetooth и Wi-Fi. Видео передается напрямую в приложение Snapchat. При съемке загораются светодиоды на оправе, чтобы окружающие были начеку.

Отметим, что видео создается в "круглом" формате, что позволяет вращать смартфон из горизонтального положения в вертикальное без появления уродливых полос по бокам и прочих неприятных эффектов. Одной подзарядки очков хватит на целый день работы.