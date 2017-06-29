Canon представила полнокадровую EOS 6D Mark II

Компания Canon представила полнокадровую зеркальную камеру EOS 6D Mark II. Она приходит на смену компактной Canon EOS 6D по относительно доступной цене, выпущенной в далеком 2012 году.





Canon EOS 6D Mark II оснащается процессором Digic 7 и 26,2-мегапиксельным CMOS-сенсором ( 35,9 x 24,0 мм), вместо прежних 20,2 Мп, со светочувствительностью 40 000 ISO с возможностью расширения до 102 400, вместо прежних 25 600 ISO. Поддерживается серийная съемка со скоростью 6,5 кадров в секунду и видео с разрешением 1080p на скорости 60 кадров в секунду. По словам производителя, автофокусировка крестового типа с 45 точками обеспечивает ускоренный автофокус.

Дисплей стал сенсорным, угол наклона может регулироваться, разрешение составляет 1,04 мл точек. Поддерживаются Bluetooth 4.0, NFC и Wi-Fi. Размеры составляют 144,0 x 110,5 x 74,8 мм, а вес — 685 граммов.

Старт продаж Canon EOS 6D Mark II в запланирован на конец июля по цене 1 999 долларов без объективов в комплекте.