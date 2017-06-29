Canon представила бюджетную зеркалку EOS 200D
Компания Canon представила недорогую компактную зеркальную камеру EOS 200D (в Северной Америке она называется Rebel SL2). Она приходит на смену EOS 100D (в ряде регионов - Rebel SL1), выпущенной в 2013 году и претендовавшей на звание самой маленькой в мире зеркалки.
Canon EOS 200D оснащается 24,2-мегапиксельным CMOS-сенсором формата APS-C (22,3 x 14,9 мм), процессором DIGIC 7, поддерживается светочувствительность до 25 600 ISO, 9-точечная автофокусировка, серийная съемка со скоростью 5 кадров в секунду и видео Full HD со скоростью 60 кадров в секунду.
Сенсорный TFT-экран Clear View II обладает переменным углом наклона и диагональю 3 дюйма. Размеры камеры составляют 122,4 x 92,6 x 69,8 мм, а вес — 453 граммов с аккумулятором и картой памяти. Камера поддерживает беспроводные соединения Bluetooth, NFC и Wi-Fi.
Камера Canon EOS 200D станет доступна в черном, серебристом и белом цветовых вариантах в конце июля по цене 550 долларов без объективов в комплекте.