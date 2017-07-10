Leica представила беззеркалку TL2 с поддержкой 4K-видео

Легендарная компания Leica представила свою новую беззеркальную камеру Leica TL2. Она приходит на смену прошлогодней Leica TL. Модель получила более современный внешний вид, поваленное разрешение и поддержку съемки видео в разрешении 4K.


Leica TL2 оснащается 24-мегапксельным сенсором формата APS-C, тогда как в Leica TL разрешение составляло 16 Мп. Она способна снимать фото со скоростью 20 кадров в секунду в электронном режиме и до 7 кадров в секунду в механическом. Съемка видео поддерживается в разрешении Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) на скорости 30 к/с, 1080p на 60 к/с, или до 120 к/с в разрешении 720p. Камера унаследовала 3,7-дюймовый сенсорный дисплей и поддержку Wi-Fi.

Leica TL2 доступна для предварительного заказа по цене 1 950 долларов США.

Источник
Leica
Теги
камера LEICA

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